Fondo Italiano d'Investimento e Banca Generali al fianco di Inxpect

MILANO (ITALPRESS) – Fondo Italiano d’Investimento SGR, attraverso il Fondo Italiano Tecnologia e Crescita – FITEC, ha agito da lead investor nel Round B da oltre 17 milioni di euro a cui hanno partecipato anche 360 Capital – che già aveva investito in Inxpect nel 2019 – e il fondo 8A+ Real Innovation di 8a+ Investimenti con l’advisory di Banca Generali.

Fondata nel 2015 a Brescia da Luca Salgarelli, già ricercatore ai Bell Labs negli USA e professore in Ingegneria delle Telecomunicazioni all’Università di Brescia, Inxpect è leader mondiale nella sensoristica radar per applicazioni di robotica e sicurezza industriale.

Inxpect impiega oltre 40 dipendenti divisi nelle sedi di Brescia, Firenze e Haifa e ha chiuso il 2020 con un raddoppio del fatturato dei prodotti Industrial Safety rispetto al 2019, “oltre che con una interessante pipeline di ordini per il prossimo biennio”, si legge in una nota.

Le nuove risorse sosterranno lo sviluppo commerciale nazionale e internazionale e le continue attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione di una nuova generazione di sensori per la robotica collaborativa e per l’Industrial IoT.

Luca Salgarelli, Amministratore Delegato e co-fondatore di Inxpect, afferma che “chiudere un round di finanziamento in equity durante una crisi mondiale come quella che stiamo vivendo non è stato facile. In Fondo Italiano d’Investimento abbiamo trovato un interlocutore non solo in grado di sostenere finanziariamente la crescita di Inxpect, ma anche le competenze specializzate che ci aiuteranno a raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi strategici”.

Claudio Catania, Senior Partner di Fondo Italiano d’Investimento SGR, ha sottolineato: “Inxpect ha le potenzialità per diventare uno dei leader a livello mondiale nella sensoristica industriale a supporto della robotica con interessanti prospettive di crescita e redditività; Inxpect ha una supremazia di prodotto nella robotica e può diventare uno dei leader nella robotica collaborativa”.

Andrea Pastorelli, amministratore delegato di 8a+ Investimenti Sgr ha commentato: “Grazie alla collaborazione con Banca Generali il fondo 8a+ Real Innovation ha potuto avere accesso ad un importante deal a fianco del Fondo Italiano di Investimento. Inxpect si inserisce perfettamente nella logica di selezione di PMI Innovative che operano in nicchie di mercato ad alto livello di specializzazione e con elevate prospettive di crescita, con l’ulteriore appeal derivante dal beneficio fiscale che grazie a questa partecipazione potremo trasferire agli investitori”.

