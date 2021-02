Ermal Meta, il 12 marzo arriva il nuovo album “Tribù urbana”

16 febbraio 2021 a

MILANO (ITALPRESS) – Venerdì 12 marzo uscirà “Tribù urbana”, il nuovo album di inediti di Ermal Meta, già disponibile in pre-order e contenente 11 brani inediti, tra cui “Un milione di cose da dirti”, brano in gara al 71° Festival di Sanremo, e il singolo attualmente in radio, “No Satisfaction”. Ermal Meta torna sul palco di Sanremo dopo aver trionfato nel 2018 con il brano “Non mi avete fatto niente”, cantato insieme a Fabrizio Moro e presentato anche all’Eurovision Song Contest a Lisbona.

