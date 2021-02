Covid, Oms “Nel 2021 contagi dimezzati nel mondo”

16 febbraio 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – “Il numero di casi di Covid-19 è diminuito a livello globale per la quinta settimana consecutiva. Finora quest’anno il numero di casi segnalati settimanalmente è diminuito di quasi la metà, da oltre 5 milioni di casi nella settimana del 4 gennaio a 2,6 milioni di casi nella settimana dell’8 febbraio”. Lo scrive su Twitter Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

“Ciò dimostra che semplici misure di salute pubblica funzionano contro il Covid-19, anche in presenza di varianti. Quel che conta ora è come rispondiamo a questa tendenza. Il fuoco non si è spento, ma ne abbiamo ridotto le dimensioni. Se smettiamo di combatterlo su qualsiasi fronte, ritornerà a ruggire”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).