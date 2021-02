M5s: Morra “O torna ai suoi valori o scomparirà”

13 febbraio 2021 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “Il Movimento è nato con certi valori e deve tornare a essere una forza politica a difesa di quei valori. Mi sono innamorato del Movimento perchè oltre a farmi sognare era nato per difendere i deboli. Se tornerà a essere questo, e io mi batterò perchè avvenga, bene, altrimenti significa che anche questa esperienza politica sfiorirà avendo delusi tantissimi e scomparirà”. Così Nicola Morra, senatore M5S e presidente della Commissione Antimafia, in un video postato su Facebook.

“Facciamo sì che, costruendo una squadra, si possa evitare l’ulteriore deriva del Movimento. Pensiamo con la nostra testa, non inseguiamo falsi miti. Questo è il Movimento, nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, capace di ‘o Conte o mortè, poi dopo ‘mai Draghì e poi dopo ‘governo Draghì”, aggiunge.

“Il Movimento o torna a essere Movimento o sparirà. Ci sarà a breve l’elezione dell’organo collegiale, si spera, e vediamo di capire se si possa cambiare questa direzione di marcia. Altrimenti non possiamo far altro che evaporare e sparire. Dobbiamo tornare tutti in massa in trincea, nessuno escluso”, conclude Morra.

(ITALPRESS).