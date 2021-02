Coronavirus, 13.908 nuovi casi e 316 decessi in 24 ore

12 febbraio 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – Calo dei contagi da coronavirus in Italia. Sono 13.908 i nuovi positivi, in flessione rispetto ai 15.146 di ieri a fronte di 305.619 tamponi effettuati, e che fa crollare il tasso di positività al 4,5%. E’ quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. I decessi sono stati 316, anche questo numero in calo rispetto ai 336 di ieri.

L’incremento dei guariti registra il dato di 16.422, gli attuali positivi calano invece di 2.845 unità attestandosi ad un dato complessivo pari a 402.174. Prosegue la discesa dei ricoveri nei reparti ordinari, 18.736 (-206), e delle terapie intensive, 2.095 (-31) con 153 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare si trovano in 381.343 persone. La regione con il maggior numero

di casi registrati nelle ultime 24 ore è la Lombardia (2.526), seguita da Campania (1.637) ed Emilia-Romagna (1.538).

