Lite Agnelli-Conte, Procura Federale apre un'inchiesta

ROMA (ITALPRESS) – Il Procuratore Federale Giuseppe Chinè ha aperto un’inchiesta relativa al comportamento di dirigenti e tesserati della Juventus e dell’Inter durante e al termine della gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia disputata martedì 9 febbraio. Al riguardo è già stato convocato il quarto ufficiale della gara, Daniele Chiffi. In precedenza, il giudice sportivo Alessandro Zampone non ha sanzionato nè il presidente della Juventus Andrea Agnelli nè il tecnico dell’Inter Antonio Conte, protagonisti del un litigio a distanza, con tanto di insulti, in occasione della partita in questione allo Stadium. Decretata invece una giornata di squalifica per il centrocampista nerazzurro Marcelo Brozovic e per l’esterno bianconero Alex Sandro.

