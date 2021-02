Obama “Dobbiamo sempre investire nella democrazia”

07 febbraio 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – “Non potremo mai cancellare i fatti di Capitol Hill, ce lo dobbiamo stampare nella mente. La democrazia non è un dono che viene dal cielo. E’ una cosa che noi cittadini, nei nostri rispettivi Paesi, dobbiamo continuamente rinnovare. Dobbiamo sempre investire nella democrazia”. Lo ha detto l’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, in un’intervista a “Che tempo che fa” su Rai3.

“Volevo fare l’architetto, non avevo il sogno di fare il presidente, il mio sogno era essere un bravo ragazzo – ha aggiunto -. Solo all’Università mi sono sensibilizzato alle tematiche sociali, ho iniziato a leggere di più e ho iniziato ad abbracciare la vita pubblica. Solo dopo ho pensato ‘Forse sono abbastanza bravo a parlare per gli altri individui della società'”.

(ITALPRESS).