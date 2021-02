Spagna battuta: Italia in finale alla Atp Cup contro la Russia

06 febbraio 2021 a

a

a

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – L’Italia è in finale alla Atp Cup: battuta 2-0 la Spagna orfana di Nadal. Fabio Fognini supera Pablo Carreno Busta per 6-2 1-6 6-4 mentre Matteo Berrettini si impone per 6-3 7-5 su Roberto Bautista Agut. Ad attendere gli azzurri c’è ora la Russia, che nell’altra semifinale ha piegato 2-1 la Germania: Andrey Rublev regola 3-6 6-1 6-2 Jan Lennard Struff, poi Daniil Medvedev supera Alexander Zverev 3-6 6-3 7-5. Ininfluente il successo tedesco nel doppio dove Krawietz e Struff hanno la meglio su Donskoy e Karatsev per 6-3 7-6.

(ITALPRESS).