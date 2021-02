Grimaldi apre le porte a 100 giovani studenti e laureati

06 febbraio 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – Grimaldi, presente a Roma, Milano, Bari, Parma, Bruxelles, Londra, Lugano, New York, nonchè con la Grimaldi Alliance in oltre 50 giurisdizioni nazionali, con oltre 1000 professionisti, dà il via al Programma internship 2021, offrendo la possibilità a 100 giovani studenti e laureati in Giurisprudenza di svolgere un periodo di collaborazione dalla durata di 6 mesi con i professionisti dello Studio. Lo rende noto Francesco Sciaudone, Managing Partner di Grimaldi.

Al termine del periodo di internship, Grimaldi intende offrire ad almeno 50 dei candidati selezionati la possibilità di una collaborazione stabile, remunerata in ragione della seniority e delle capacità dimostrate.

La selezione per il Programma internship 2021 verrà effettuata da un Comitato composto da professionisti dello Studio (Carlo Angelici, Bernardo Giorgio Mattarella, Michael Bray, Davide Giorgio Contini, Daniela Fioretti, Elena Sacco).

I candidati verranno selezionati dal Comitato sulla base di una prova di ammissione, da remoto, scritta e orale, su temi legali coerenti con il curriculum vitae presentato.

I candidati ammessi al Programma internship 2021, verranno seguiti da un professionista dello studio (Tutor) per l’intero periodo, coinvolgendoli nelle ordinarie attività professionali.

L’attività verrà svolta preferibilmente da remoto con un rimborso spese per i 6 mesi.

Possono presentare la propria candidatura gli studenti iscritti al 5° anno in corso della Laurea Magistrale in Giurisprudenza, che abbiano questi requisiti: ottima conoscenza della lingua inglese; media ponderata dei voti pari a 29; tesi in corso di svolgimento, attestata da dichiarazione del docente relatore, in una delle seguenti discipline: Diritto amministrativo, Diritto commerciale, Diritto del lavoro, Diritto Civile o Istituzioni di diritto privato, Diritto internazionale, Diritto dell’Unione Europea o negli insegnamenti opzionali appartenenti agli stessi settori.

Altri settori potranno comunque essere valutati.

Possono anche partecipare i laureati in Giurisprudenza (da non oltre 2 anni) e che abbiano questi requisiti: ottima conoscenza della lingua inglese; voto minimo di laurea 106/110; tesi di laurea in una delle discipline già citate. La tesi in altre materie potrà comunque essere eventualmente valutata.

Le candidature potranno essere presentate entro il 15 giugno 2021 a [email protected]

(ITALPRESS).