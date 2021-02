Conte “Rispetto per la Juve, servirà una grande partita”

01 febbraio 2021 a

MILANO (ITALPRESS) – “Ci deve essere grande rispetto verso una formazione molto forte, dobbiamo fare una grande partita”. Antonio Conte non vuole pensare troppo alla vittoria convincente ottenuta in campionato contro la Juventus: domani è un’altra storia e l’Inter non dovrà sottovalutare i bianconeri se vuole raggiungere la finale di Coppa Italia. “La qualificazione si giocherà in 180 minuti – ricorda il tecnico nerazzurro ai microfoni di Rai Sport – L’anno scorso col Napoli perdemmo in casa 1-0 e poi facemmo 1-1 al San Paolo. Dobbiamo essere bravi e fare del nostro meglio”. Mancherà per squalifica Lukaku “ma non è la prima volta che giochiamo senza Romelu. Ci sarà Sanchez assieme a Lautaro”. Il belga, comunque, non sembra aver risentito della lite con Ibrahimovic sulla quale la Procura Figc ha aperto un’inchiesta. “Sta bene, ha risposto sul campo facendo due gol al Benevento e avrà modo di riposarsi e lavorare per presentarsi alla ripresa”. Per un Lukaku che non ci sarà, c’è un Eriksen sempre più integrato. “E’ un bravissimo ragazzo, si sta impegnando tanto – sottolinea Conte – Stiamo lavorando per trovare più soluzioni e dare la possibilità a lui, a me e alla squadra di avere un’alternativa su cui contare”.

