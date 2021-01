Mandato esplorativo a Fico “Serve la massima responsabilità”

29 gennaio 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – “Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato al presidente della Camera Roberto Fico il compito di verificare la possibilità di una maggioranza politica composta a partire dai gruppi che sosteevano il governo precedente. Il presidente della Repubblica ha chiesto al presidente della Camera di riferire entro martedì”. Lo ha detto al Quirinale il segretario generale della Presidenza della Repubbluca, Ugo Zampetti.

“Ringrazio il presidente della Repubblica per la fiducia che mi ha accordato, conferendomi il mandato esplorativo. Nei prossimi giorni sarò impegnato nel confronto con gli esponenti delle forze politiche che formavano la precedente maggioranza”, ha detto Fico.

“E’ un momento molto delicato per il Paese, siamo chiamati ad

affrontarlo con la massima responsabilità per dare le risposte

urgenti che i cittadini attendono”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).