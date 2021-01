Pioli “Non pensiamo ad assenze, occhio al Torino, Ibra credo sia out”

08 gennaio 2021 a

a

a

MILANO (ITALPRESS) – “Non pensiamo alle assenze. Siamo concentrati sul match contro il Torino. Ibra non credo sia disponibile per questa gara”. Queste le notizie principali emerse al termine della consueta conferenza stampa della vigilia di Stefano Pioli. Domani sera il “suo” Milan, ampiamente rimaneggiato, affronterà, in casa, il Torino. “Ibrahimovic sta seguendo il suo programma di recupero ma non credo che sarà disponibile domani. Per Saelemaekers e Bennacer l’obiettivo è il rientro contro il Cagliari: stanno meglio ma ancora non hanno forzato. Kjaer è uscito prima dal campo l’altra sera, perchè era un pò affaticato: l’allenamento di domani sarà decisivo. Calhanoglu oggi non si è potuto allenare, vedremo domani”, ha chiarito Pioli, a proposito dei giocatori in dubbio.

“Dobbiamo stringere i denti e restare concentrati, nonostante le

tante assenze. Pensiamo al Torino e a fare una bella prestazione;

poi penseremo al match col Cagliari, alle altre gare e alle altre

cose. La squadra granata sta attraversando un periodo positivo: ci troveremo di fronte un avversario da rispettare. Abbiamo le qualità per mettere in difficoltà i nostri avversari: ho visto visto nel gruppo la giusta voglia di fare di tornare subito alla vittoria”, ha aggiunto il tecnico del Milan.

Sui contratti in scadenza, Pioli dice: “C’è la volontà della società di prolungare i vari rapporti con i giocatori importanti della nostra rosa. Ci sono delle trattative in corso, come è giusto che sia in questi frangenti”. La questione è importante e riguarda Ibrahimovic, Calhanoglu e Gigio Donnarumma. A ruota c’è il mercato, per il quale però il tecnico rossonero ha dichiarato di “non avere fretta”.

(ITALPRESS).