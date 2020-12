Ettorre confermato presidente Federvela “Felice ed emozionato”

19 dicembre 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – Secondo mandato per Francesco Ettorre alla guida della Federazione italiana vela. Il presidente uscente, candidato unico alla 49esima assemblea nazionale elettiva riunita alla Fiera di Roma, è stato eletto con 749 voti, pari al 92,47% delle preferenze validamente espresse. “Vi ringrazio tantissimo per la fiducia, è sempre un’emozione incredibile – ha dichiarato Ettorre, rivolgendosi ai delegati dopo l’elezione – Questo attestato di stima mi sprona a fare di più e a cercare di far lavorare al meglio la squadra del Consiglio federale. Anche se ero candidato unico, per me questo è un momento di commozione e sono davvero felice di poter dare ancora un contributo alla federazione che tanto amiamo. Avevamo due priorità, mettere al centro gli atleti e le società, abbiamo fatto un percorso importante nel medagliere sia a livello giovanile che olimpico. Questo ultimo anno difficile ci ha unito ancora di più e di questo sono grato a tutti”. Nel corso dell’assemblea sono arrivati i saluti di Max Sirena di Luna Rossa da Auckland, del presidente di World Sailing, il cinese Quanhai Li, ma anche del presidente del Coni Giovanni Malagò. “Il fatto che Ettorre fosse candidato unico è la prova provata della qualità del lavoro fatto in questi anni – ha dichiarato il numero uno dello sport italiano – Francesco ha una grande competenza e ha saputo perfettamente mettere in linea il vostro bilancio. Sono particolarmente legato alla vostra federazione per diversi motivi, per la mia storia da presidente del Circolo Canottieri Aniene e per la mia vicinanza con chi vi rappresenta al Coni come atleta, ovvero Alessandra Sensini, che sono orgoglioso di aver nominato vicepresidente. Vi dico grazie per i risultati ottenuti in questi anni: non è frutto di occasionalità, ma di un lavoro ponderato e di grande sacrificio”.

