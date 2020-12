Lewandowski vince il “Best Fifa Award” come miglior giocatore 2020

17 dicembre 2020 a

MILANO (ITALPRESS) – Robert Lewandowski è il miglior giocatore del mondo per il 2020. Va all’attaccante polacco, protagonista col Bayern Monaco di un’annata che ha visto i bavaresi vincere Bundesliga, Coppa di Germania, Champions, Supercoppa tedesca ed Europea, il “Best Player Fifa Award” assegnato oggi a Zurigo. Lewandowski spezza così, come Modric nel 2018, il duopolio Lionel Messi-Cristiano Ronaldo, anche quest’anno nella shortlist finale: l’argentino è rimasto a bocca asciutta col Barcellona nonostante 25 gol e 21 assist nell’ultima Liga mentre l’attaccante della Juventus, decisivo con 31 gol per il nono scudetto di fila dei bianconeri, è diventato il primo giocatore a segnare almeno 50 reti in Premier, Liga e serie A. Ronaldo è anche l’unico calciatore del campionato italiano a figurare nell’undici ideale dell’anno (c’è Barbara Bonansea invece nel Fifpro Women’s World XI), miglior allenatore è stato eletto Jurgen Klopp, il premio riservato ai portieri è invece andato a Manuel Neuer. Il Fair Play Award è invece andato al 17enne Mattia Agnese, giovane calciatore dell’Ospedaletti che lo scorso gennaio ha salvato la vita a un avversario della Cairese, caduto a terra e privo di sensi dopo uno scontro. Nel corso della serata di Zurigo, trasmessa in streaming per le norme anti-Covid, commosso tributo a Diego Armando Maradona e Paolo Rossi, “due vere leggende che hanno fatto sì che in molti si innamorassero del calcio”, le parole di Infantino.

