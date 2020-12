Freuler risponde a Chiesa e CR7 sbaglia penalty, Juve-Atalanta 1-1

16 dicembre 2020 a

TORINO (ITALPRESS) – Un’Atalanta coraggiosa e mai doma impone il pareggio alla Juventus. All’Allianz Stadium succede di tutto ed è 1-1 il risultato finale, frutto del vantaggio firmato da Chiesa con una gran conclusione al quale ha risposto Freuler nelle fasi iniziali del secondo tempo. Nel primo tempo i bianconeri collezionano occasioni in serie e dopo un errore da matita blu di Ronaldo, al 12′ Morata getta alle ortiche una grande chance: dopo aver sbagliato un facile assist per Ronaldo, si ritrova comunque tutto solo a porta vuota e decide di concludere con un improbabile colpo di tacco che termina fuori per l’incredulità generale, anche se sarebbe stato comunque fuorigioco. Poco prima della mezzora, a ogni modo, i bianconeri passano in vantaggio con Federico Chiesa, fino ad allora in ombra: l’esterno ex Fiorentina è autore di una bella percussione che si conclude con un tiro angolato e potente imparabile per Gollini. La Dea costruisce subito la propria reazione e Szczesny si supera poco prima dell’intervallo con un’uscita di piede prodigiosa su Zapata, ma il portiere polacco non può nulla al 12′ della ripresa, poco dopo l’entrata in campo di Gomez, quando Freuler lavora benissimo un pallone e lo scaraventa in rete sotto la traversa firmando il pareggio orobico. Appena tre minuti dopo i padroni di casa possono subito sistemare le cose con Cristiano Ronaldo, chiamato a calciare un calcio di rigore concesso da Doveri per un contatto tra Hateboer e Chiesa. Dal dischetto, però, Gollini ipnotizza CR7 e si resta sull’1-1.

