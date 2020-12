Tokyo2020, Coni ed Esselunga insieme per i Giochi giapponesi

11 dicembre 2020 a

MILANO (ITALPRESS) – Coni ed Esselunga stringono una partnership strategica che durerà almeno fino alle Olimpiadi Invernali cinesi del 2022 e che vedrà l’azienda leader italiana della grande distribuzione diventare official partner dell’Italia Team e official supplier di Casa Italia ai prossimi Giochi di Tokyo. “Siamo felicissimi di questa nuova partnership, anche perchè è la prima volta che Esselunga si unisce a un progetto sportivo così rilevante – ha spiegato nel corso della presentazione dell’accordo il Ceo dell’azienda Sami Kahale – Condividiamo con il Coni gli stessi valori di eccellenza, integrità e passione, ma anche l’italianità e la volontà di promuovere stili di vita sani ed equilibrati. Siamo in un periodo difficile, ma mi auguro di tutto cuore che le Olimpiadi possano essere una leva, uno stimolo per il rilancio del Paese e per dare un pò di gioia e di speranza in vista del futuro. In questo Esselunga farà la sua parte”. “E’ la prima volta che il Coni affianca il proprio brand alla grande distribuzione e lo fa con un’azienda leader del settore che crede nei nostri stessi valori e rappresenta l’italianità – ha aggiunto il numero uno dello sport italiano, Giovanni Malagò -. Paese, istituzioni, imprenditori, dobbiamo lottare tutti insieme per ripartire nel 2021. Tutti ci auguriamo che le Olimpiadi siano lo spartiacque tra quello che c’era prima e quello che ci sarà dopo. E’ possibile anche una combinazione storica con la gestione dei vaccini. E’ l’unico evento globale sul pianeta, con 206 paesi coinvolti, che consente di dire che il mondo riparte, magari acciaccato, con le mascherine, con i ricordi di chi non c’è più, ma riparte. Niente meglio delle Olimpiadi può rappresentare uno starter per la ripresa”. Presenti alla firma del protocollo anche alcuni dei 208 atleti (anche se si spera che si arrivi a più di 300) che parteciperanno alle prossime Olimpiadi di Tokyo, come gli schermidori Marco Fichera ed Enrico Garozzo, i ginnasti Giorgia Villa e Ludovico Edalli e i nuotatori Arianna Castiglioni e Nicolò Martinenghi.

(ITALPRESS).