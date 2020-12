Da gennaio 14 fiere digitali per trovare lavoro

11 dicembre 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – A partire dal prossimo mese di gennaio, CVing – azienda italiana specializzata in digital recruiting – organizzerà 14 fiere digitali per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, suddivise per ambiti verticali: IT/Digitale, Pharma & Healthcare, STEM, GDO&Retail, Fashion & Design, Logistica e Operations.

Gli appuntamenti coinvolgeranno candidati con esperienza – date le numerose ricerche di lavoro dedicate ai profili medio-alti – ma anche profili junior e neolaureati, grazie alla partecipazione agli eventi di diverse realtà universitarie.

L’unico evento esclusivo per i candidati alla prima esperienza si svolgerà dal 18 al 24 gennaio e sarà dedicato alla GenZ, i giovani under 25, diplomati e neolaureati.

Il candidato che accederà all’evento digitale si muoverà attraverso una mappa interattiva live, con la possibilità di visitare gli stand virtuali di ogni azienda, avere una visione a 360 gradi della realtà per cui si sta proponendo e scoprire le posizioni aperte. Tutti i contenuti relativi alla singola azienda rimarranno online per l’intero anno. Il processo di recruitment avverrà attraverso video-colloqui che i candidati possono registrare da remoto, in qualsiasi momento e luogo, e che i recruiter possono visionare e valutare direttamente dalla piattaforma.

Il primo screening delle candidature avverrà attraverso un algoritmo che, da una parte, segnalerà al singolo candidato le offerte più pertinenti alle sue esperienze lavorative, dall’altra elaborerà una rosa dei profili più rispondenti all’offerta.

“CVing – dice Alessandro Loggi, Sales & Marketing Director – è la prima realtà in Italia a lanciare un programma annuale di fiere 100% digitali dedicate al lavoro, che favorisce l’incontro tra aziende e talenti. Abbiamo lanciato questa innovativa modalità di fare recruitment già nel 2019”, e “oggi, abbiamo registrato oltre 1 milione di visitatori con 50 mila candidature totali processate. Nel corso del 2021 ci aspettiamo almeno il doppio della partecipazione grazie alla semplicità di utilizzo della piattaforma e alla modalità 100% digitale”.

Per maggiori informazioni sulla Digital Talent Week e conoscere le date di tutti gli appuntamenti nel corso del 2021: www.digitaltalentweek.com

