Mobilità, Voi Technology rafforza il suo team in Italia

MILANO (ITALPRESS) – Voi Technology, azienda svedese leader europea nel servizio sharing di monopattini elettrici, sta assumendo nuove figure manageriali in Italia.

Magdalena Krenek entra nel team italiano di Voi come General Manager, portando con sè una significativa esperienza nel settore della micro mobilità urbana.

“Ho condiviso fin da subito la mission e i valori di Voi: una realtà per cui la micromobilità non è solo un modo di fare business, ma il modo, ancora più importante oggi, per garantire ai cittadini una mobilità sostenibile e sicura. Roma e Milano hanno segnato una tappa importante nel nostro percorso di crescita in Italia e intendiamo continuare a sostenere le città, aiutandole a disporre di una rete di trasporti più sostenibile”, ha dichiarato Magdalena Krenek, General Manager di Voi Technology Italia.

Per potenziare il team, Voi Technology sta inoltre ricercando e assumendo talenti per diverse altre posizioni interne.

“Dal suo debutto a Milano e Roma, dove è presente rispettivamente da agosto e ottobre del 2020, Voi si è affermata come partner affidabile delle città grazie al dialogo aperto e trasparente con le amministrazioni, promuovendo l’uso responsabile dei monopattini elettrici, e garantendo il massimo rispetto dei requisiti di sicurezza – si legge in una nota -. Parte centrale dell’attività di Voi è quella di educare gli utenti al corretto utilizzo dei monopattini e alla conservazione del decoro urbano attraverso tecnologie innovative, campagne di sensibilizzazione e collaborazioni con associazioni locali”.

(ITALPRESS).