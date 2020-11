Blitz Gdf-Polizia, oscurati 5.500 siti e canali Telegram pirata

11 novembre 2020 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – Blitz della guardia di finanza e della polizia

in 19 Paesi a tutela del diritto d’autore. Oscurati oltre

5.500 siti illegali di live streaming e canali Telegram che

trasmettevano illegalmente contenuti protetti in tutto il mondo.

Sono stati effettuati sequestri rivolti alla confisca per

equivalente per oltre 10 milioni di euro nei confronti

dell’organizzazione criminale. I pagamenti degli abbonamenti

avvenivano anche tramite criptovalute. Scoperto inoltre che 15

degli indagati, pur ricavando ingenti somme dalla propria

attività illecita, percepivano il reddito di cittadinanza.

(ITALPRESS).