Motomondiale, Marc Marquez annuncia ritorno nel 2021

10 novembre 2020 a

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il campione del mondo Marc Marquez ha annunciato che non tornerà in pista per le prossime due gare ancora in programma nel calendario del motomondiale, dando appuntamento al 2021. “In questa stagione non tornerò in pista. Dopo aver valutato insieme ai dottori e al mio team le condizioni del braccio, abbiamo deciso che l’opzione migliore è tornare alle gare il prossimo anno. Adesso è importante seguire il processo di recupero con grande voglia di tornare nel 2021” le sue parole. Lo spagnolo della Honda, otto volte campione del mondo, nella prima gara del Mondiale è stato protagonista di una caduta che gli è costata una frattura alla spalla e un primo intervento chirurgico. Pochi giorni dopo il suo ritorno in pista, infatti, Marquez ha subito una nuova operazione.

(ITALPRESS).