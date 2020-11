Cagliari-Sampdoria 2-0, Joao Pedro e Nandez in gol

07 novembre 2020 a

CAGLIARI (ITALPRESS) – Il Cagliari batte e raggiunge la Sampdoria. Nell’anticipo del sabato i sardi dominano nel secondo tempo, instradati dall’espulsione al 43′ di Augello. Joao Pedro apre le danze su rigore, poi la rete di Nandez ad archiviare definitivamente la pratica sul 2-0. La squadra di Ranieri frena il suo cammino dopo l’ottimo avvio stagionale, mentre Simeone e compagni si issano a quota 10 punti in classifica, a pari coi liguri. Il primo tempo è tutt’altro che entusiasmante per quanto concerne le chance prodotte. Al 40′ l’episodio che cambia le sorti della gara: pasticcio difensivo dei liguri, con Nandez che ne approfitta e viene atterrato vistosamente da Augello. Inizialmente il direttore di gara, Ayroldi, estrae il giallo al difensore. Poco dopo viene chiamato a osservare l’episodio al monitor del Var e opta per una giusta espulsione per fallo da ultimo uomo. A farne le spese è anche Ramirez, sostituito da Ranieri per far posto al giovane Damsgaard (il più in luce dei suoi). Nella ripresa la Samp paga l’uomo in meno con un’altra leggerezza, quella di Tonelli, il quale si frappone fallosamente a Joao Pedro in area: l’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Rigore segnato dallo stesso Joao Pedro al minuto 48 per l’1-0. Al 62′ Sottil sfiora il raddoppio, fermato da Audero a tu per tu. Il secondo gol è però solo questione di minuti per il Cagliari: contropiede fulmineo di Nandez che con freddezza finalizza il suggerimento di Simeone al 69′.

(ITALPRESS).