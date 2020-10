Inter, Conte “Col Parma Lukaku e Sanchez sono out”

30 ottobre 2020 a

MILANO (ITALPRESS) – Anche per questa giornata di Serie A i problemi in casa Inter non mancano. “Lukaku ha un fastidio muscolare. Lo ha accusato durante l’ultima partita di Champions, battendo una punizione. Per noi lui è molto importante, è un’assenza delicata, soprattutto nel momento che anche Alexis Sanchez non è al meglio, essendo tornato dalla Nazionale con dei problemi: anche lui non è pronto. Dobbiamo aspettare: non dobbiamo forzare i tempi di recupero. Stiamo recuperando altri giocatori dal virus. Possiamo fare bene. Dovremo fare bene”. Così, in conferenza stampa, il tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte, alla vigilia della gara interna di campionato contro il Parma. “Perisic ha anche giocato come punta. Ha le caratteristiche per giocare più avanti: può essere un’alternativa per il duo di attacco. Anche Andrea Pinamonti, nonostante debba crescere, rappresenta oggi una valida alternativa. Lautaro, infine, sta giocando sempre: dovremo fare attente valutazioni. Gervinho a gennaio? E’ un ottimo giocatore ma non parlo di chi non è qui. Sono contento dei calciatori che ho a mia disposizione e sono concentrato sui prossimi impegni, a partire dalla gara col Parma, non certo sul mercato”, ha aggiunto Conte.

