Coronavirus, protesta a Napoli con scontri contro il coprifuoco

24 ottobre 2020 a

a

a

NAPOLI (ITALPRESS) – Alta tensione a Napoli nella prima sera di

“coprifuoco”. Nel capoluogo campano monta la protesta contro le

misure restrittive imposte dall’ultima ordinanza firmata dal

governatore Vincenzo De Luca e contro l’imminente lockdown

annunciato proprio dal presidente della Regione nella giornata di

oggi. Doveva essere un flash mob pacifico, quello che è stato

molto sponsorizzato nelle scorse ore sui social e che doveva

radunare per lo più gruppi di ragazzi ad un appuntamento fissato

nel centro storico a largo San Giovanni Maggiore. Il coro di

protesta dei manifestanti ha raggiunto però rapidamente contorni

sopra le righe: dopo le 23 la folla si è mossa in direzione del

lungomare Caracciolo e verso Palazzo Santa Lucia. In cima al

corteo due striscioni contro il governatore De Luca. I momenti di

maggiore criticità proprio nei pressi della sede della Regione

dove le forze dell’ordine in assetto antiguerriglia hanno risposto con le cariche all’assalto di un nutrito gruppo di manifestanti a volto coperto. Colonne di fumo, petardi, cassonetti in fiamme, urla e cori. Nel disordine più totale assaltata anche un’auto dei vigili urbani.

Nel corso dei disordini a Napoli per la protesta anti coprifuoco e anti lockdown che in serata è scoppiata nel capoluogo campano, aggredita anche una troupe di Sky Tg24. Sono circa le 23,15 quando il giornalista Paolo Fratter e l’operatore che lo riprendeva live vengono assaltati da un gruppetto di balordi. Costretto a scappare via, l’inviato ha ripreso poco dopo la linea raccontando di aver vissuto attimi di forte terrore. “Ci hanno malmenato, ho avuto paura, meglio staccare il collegamento” ha detto Fratter concludendo il suo intervento in diretta.

(ITALPRESS).