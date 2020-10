Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus, è asintomatico

13 ottobre 2020 a

LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Cristiano Ronaldo è risultato positivo al coronavirus. Dopo le indiscrezioni della stampa locale – esito incerto nel primo test e nuovo tampone per il giocatore, tanto che la conferenza stampa del ct Fernando Santos era slittata alle 19 – ecco la conferma della Federcalcio portoghese, precisando che l’attaccante della Juventus “sta bene, è asintomatico e in isolamento”.

Ronaldo, che salterà la sfida di Nations League di domani contro la Svezia, è il terzo caso di Covid-19 nella nazionale lusitana: il primo era stato Josè Fonte del Lille, in isolamento da martedì scorso, poi era stato il turno del portiere Anthony Lopes. Negativi tutti gli altri test.

Il cinque volte Pallone d’Oro, che per raggiungere il ritiro della selezione portoghese aveva lasciato in anticipo l’isolamento fiduciario in cui era stata posta la Juventus dopo la positività di due membri dello staff, era sceso in campo domenica contro la Francia.

