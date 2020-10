Euro U.21, contro l'Irlanda azzurrini in campo con U.20

12 ottobre 2020 a

TIRRENIA (ITALPRESS) – Sarà l’Italia Under 20 a scendere in campo domani all'”Arena Garibaldi-Romeo Anconetani” di Pisa (ore 17) contro l’Irlanda Under 21 in un match di qualificazione agli Europei di categoria. Lo ha deciso in via precauzionale la Figc “visti i casi di positività al COVID-19 emersi in questi giorni, nella consapevolezza di aver sempre operato nel pieno rispetto delle norme vigenti e dei protocolli redatti da UEFA e FIGC”. La gara si giocherà a porte chiuse su disposizione del GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) di Pisa. La Nazionale Under 20 guidata da Alberto Bollini, che era stata preallertata nei giorni scorsi ed era in ritiro a Firenze da mercoledì 7 ottobre, si è sottoposta per due volte ai test molecolari che hanno dato tutti esito negativo. La Figc ha richiesto alla Uefa di poter aggregare alla Nazionale Under 20 i calciatori Patrick Cutrone, Samuele Ricci, Riccardo Sottil e Sandro Tonali, attualmente a Tirrenia con l’Under 21, i quali avevano contratto in precedenza l’infezione da Covid-19. “Ci spiace molto – dichiara il tecnico della Nazionale Under 21 Paolo Nicolato – abbiamo percorso ogni strada possibile in una situazione molto complessa. Sono orgoglioso del mio staff e dei miei giocatori, il loro comportamento e il loro senso di responsabilità mi gratificano molto più di una vittoria”. Domani sulla panchina della Nazionale Under 21 siederà per la prima volta Alberto Bollini: “In una situazione di emergenza – sottolinea – questo gruppo si è comportato in maniera esemplare e con grande professionalità. E’ chiaro che aumentano le responsabilità perchè io e lo staff siamo in sostituzione di Paolo Nicolato, con cui ho una sinergia quotidiana insieme al coordinatore Viscidi. Cercheremo di fare il massimo, dando il meglio di noi in una gara così prestigiosa e importante”.

