Trattativa Governo-Aspi, è ancora stallo sulla concessione

ROMA (ITALPRESS) – Tra Autostrade per l’Italia e Governo è ancora stallo nella trattativa sulla definizione di una nuova concessione. Lo conferma la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, nel corso di un’audizione in commissione Ambiente della Camera. “Autostrade per l’Italia si è sottratta alla condivisione dei contenuti tecnico-giuridici dello schema dell’atto negoziale. Un’ora fa al ministero è arrivata una nota con la quale Aspi ci ha comunicato di accettare il testo dell’accordo negoziale chiedendo l’eliminazione dell’articolo 10, da qui lo stallo visto che la non accettazione della clausola dell’articolo 10 richiama perfettamente gli impegni assunti da Atlantia e da Aspi nella lettera inviata al governo e discussa nel Consiglio dei ministri il 14 e il 15 luglio – ha spiegato -. Cdp ci ha confermato che la trattativa si è sviluppata sulla base di criteri competitivi e sulle prassi correnti di mercato”.

(ITALPRESS).