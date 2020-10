Ganna vince la 5^ tappa del Giro d'Italia, Almeida resta in rosa

07 ottobre 2020 a

CAMIGLIATELLO SILANO (ITALPRESS) – Filippo Ganna ha conquistato la quinta tappa del Giro d’Italia 2020, da Mileto a Camigliatello Silano per un totale di 225 km. Una delle frazioni più lunghe dell’edizione numero 103, caratterizzata da tre GPM (l’ultimo di prima categoria), premia il corridore italiano del Team Ineos-Grenadiers che stupisce tutti e fa la differenza in salita prima della discesa conclusiva. Azione eroica del piemontese che va a prendersi il secondo successo di tappa dopo quello inaugurale. Il podio viene completato dall’austriaco Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe) e dal portoghese Joao Almeida (Deceuninck-QuickStep), con quest’ultimo che mantiene e fortifica la maglia rosa. Domani in programma la sesta tappa del Giro d’Italia da Castrovillari a Matera al termine di 188 chilometri che sulla carta favoriscono i velocisti. Prima del tratto finale – dove si affrontano brevi saliscendi che portano ai piccoli strappi dell’arrivo – fari puntati sull’unico GPM di terza categoria, la salita di Millotta.

