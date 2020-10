06 ottobre 2020 a

VILLAFRANCA TIRRENA (ITALPRESS) – Arnaud Demare vince al fotofinish la quarta tappa del Giro d’Italia 2020 andata in scena da Catania a Villafranca Tirrenia per un totale di 140 km. Mentre Geraint Thomas (Team Ineos-Grenadiers) annuncia forfait per una frattura al bacino rimediata ieri, il corridore francese del team Groupama-FDJ beffa Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) e Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step), tagliando per primo il traguardo nella lunga volata sul rettilineo finale. Nella tappa caratterizzata dal lungo Gpm di terza categoria di Portella Mandrazzi, Joao Almeida conferma la maglia rosa incrementando il proprio vantaggio con i due secondi di abbuono conquistati nel duello con Caicedo nello sprint intermedio di Barcellona Pozzo di Gotto. Domani in programma la quinta tappa del Giro d’Italia da Mileto a Camigliatello Silano: la corsa lascia la Sicilia e si sposta in Calabria con una delle sue frazioni più lunghe (225 km), caratterizzata da tre Gpm.

(ITALPRESS).