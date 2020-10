05 ottobre 2020 a

WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – Donald Trump, a bordo di un Suv, ha lasciato a sorpresa l’ospedale Walter Reed dove era ricoverato dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Il presidente è andato a salutare i suoi sostenitori per poi fare ritorno in reparto. “Ho imparato molto sul Covid, questa è la vera scuola”, aveva dichiarato Trump in un video su Twitter.

(ITALPRESS).