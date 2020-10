Altre tre positività al Genoa, attività sospese fino a lunedì

02 ottobre 2020 a

GENOVA (ITALPRESS) – Il Genoa ha reso noto che “gli accertamenti effettuati in data 01/10/2020 hanno evidenziato la positività al Covid-19 per i calciatori Petar Brlek e Miha Zajc e per il collaboratore tecnico Walter Bressan. La società ha attuato tutte le misure necessarie e informato le autorità competenti. L’attività al Centro Sportivo Signorini resta sospesa fino alla giornata di lunedì”.

Diventano 19, dunque, i tesserati positivi al Covid-19 nel Genoa, 14 i giocatori contagiati più cinque componenti dello staff tecnico e medico. E’ stato insomma un crescendo dopo la notizia della positività lunedì dei 14 tesserati, a cui si sono aggiunti prima Behrami, poi Destro e adesso altri tre casi. Ieri la Lega ha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi della gara casalinga contro il Torino che era in programma domani alle 18.

(ITALPRESS).