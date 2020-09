Sondaggi, dalle elezioni una boccata d'ossigeno per il Governo

30 settembre 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – Gli esiti della prima tornata elettorale post Covid-19 hanno ridato una “boccata d’ossigeno” al Governo giallorosso. A riprova di ciò, il 40% degli intervistati di un sondaggio di Euromedia Research, che crede che questo Governo arriverà tranquillamente alla scadenza naturale della legislatura.

Un’alleanza parlamentare, quella tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, che convince i propri elettori, soprattutto quelli del PD (81,9%), i quali vorrebbero che diventasse strategica nelle prossime elezioni amministrative. La sensazione generale, dunque, tra tutto l’elettorato, è che questa alleanza continuerà anche nelle prossime tornate elettorali (47,1%). I risultati delle ultime elezioni, però, hanno cambiato i rapporti di forza all’interno della coalizione. il Movimento 5 Stelle, seppur abbia portato a casa la vittoria del referendum, ha perso consensi nel voto alle regionali, mentre il Partito Democratico ne esce rafforzato. Tuttavia, nonostante questo, oltre il 40% del campione non ritiene utile procedere con un rimpasto di Governo per riequilibrare le forze in Parlamento.

Dati Euromedia Research per Porta a Porta – Realizzato il 23/09/2020 con metodologia mista CATI/CAWI su un campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne

(ITALPRESS).