Quartararo trionfa in Catalogna, Dovizioso e Rossi fuori

27 settembre 2020

MONTMELO’ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Fabio Quartararo vince il Gran Premio della Catalogna, ottavo appuntamento del Mondiale 2020 di MotoGP. Il pilota francese della Yamaha Petronas al Montmelò ritrova il successo e soprattutto la leadership del campionato. Seconda posizione e terza posizione per i due spagnoli del team Suzuki, Joan Mir e Alex Rins, mentre il pole-man Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) chiude al quarto posto. In top-10 anche Jack Miller, Francesco Bagnaia, Takaaki Nakagami, Danilo Petrucci, Maverick Vinales e Cal Crutchlow. Da annotare due ritiri pesanti per le due ruote italiane: a 9 giri dal termine Valentino Rossi è stato costretto ad abbandonare la gara a causa di una caduta in solitaria in curva 2. Stessa sorte all’ormai ex leader del Motomondiale Andrea Dovizioso, coinvolto a inizio gara in un incidente con Johann Zarco sempre nella stessa curva.

(ITALPRESS).