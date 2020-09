Per il Milan l'ostacolo Bodo Glimt, Pioli “Sarà come una finale”

23 settembre 2020 a

MILANO (ITALPRESS) – “E’ sotto l’occhio di tutti che il gruppo e i singoli stanno crescendo. Questo è merito di tutti, soprattutto dei ragazzi che ho a disposizione”. Stefano Pioli elogia il suo Milan in vista della gara di Europa League contro i norvegesi del Bodo Glimt che mette in palio il pass per gli spareggi. I rossoneri fin qui hanno vinto per 2-0 entrambe le gare ufficiali disputate in questo inizio di stagione contro Shamrock Rovers e Bologna. Il tecnico, intervenuto in conferenza stampa, non è però d’accordo con chi dice che dalla sfida contro i norvegesi il Milan ha tutto da perdere: “Non mi piace questo tipo di approccio, secondo me abbiamo tutto da guadagnare. Dobbiamo mettere in campo quello che abbiamo fatto in settimana. Le partite vanno affrontate con attenzione, sono avversari che hanno giocato venti partite e ne hanno vinte diciotto e pareggiate due. Cosa mi preoccupa? Noi stiamo bene, devo solo capire chi è più affaticato di altri. Sappiamo dell’importanza della gara, la stiamo preparando come fosse una finale. Per loro sarà la partita della vita, dovremo farla diventare anche per noi. In questo modo le qualità ci permetteranno di fare bene e fare la differenza”. Tra le conferme di questo nuovo inizio di stagione c’è sicuramente Zlatan Ibrahimovc, autore di una doppietta nella prima gara del campionato contro il Bologna: “Mi ha stupito la sua già ottima condizione. Ha delle grandissime qualità e quando è in forma lo dimostra sempre”. Infine, Pioli ha parlato del mercato: prima della chiusura potrebbe arrivare un ulteriore tassello per completare il pacchetto arretrato: “Ho fiducia nella società che lavora per migliorare la squadra, naturalmente se ce ne sarà la possibilità. Dietro siamo un pò corti con tre ragazzi ancora ai box, vediamo cosa succederà nelle prossime settimane”.

(ITALPRESS).