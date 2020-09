Referendum, alle 12 affluenza al 12,25%

20 settembre 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – Quando sono disponibili i dati di tutti i 7.903 Comuni, l’affluenza per il referendum alle 12 è del 12,25%. Lo rende noto il Viminale.

Riguardo alle Regionali, l’affluenza più alta alle 12 si registra in Valle d’Aosta, con il 17,66%, seguita dal Veneto con il 14,75% e la Toscana con il 14,67%. In Liguria hanno votato 13,95 su 100 aventi diritto, mentre nelle Marche 13,43 su 100. In Puglia l’affluenza è del 12,04%, in Campania dell’11,32%.

