Pirlo “Aspettiamo l'attaccante, difficile che arrivi Suarez”

TORINO (ITALPRESS) – “Centravanti? Come ho detto la settimana scorsa lo stiamo aspettando tutti”. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, alla vigilia della prima gara di campionato contro la Sampdoria. “Il mercato è lungo, ci sono problemi per tutte le squadre. Siamo contenti dei giocatori che abbiamo, in futuro speriamo arrivi anche il centravanti ma non abbiamo fretta. Suarez? E’ difficile che sia lui il nuovo attaccante della Juventus”. Sui nuovi acquisti, Pellegrini, Arthur e Kulusevski, Pirlo ha aggiunto: “Sono tutti a disposizione: i primi due conoscono il campionato, mentre Arthur viene dalla Liga. Si stanno integrando, non diamo giudizi affrettati. Saranno a disposizione come gli altri. E’ stata una settimana di lavoro importante per prepararci a questa partita, giocatori ne ho abbastanza. Degli infortuni di Dybala e De Ligt sapevamo già: il primo sta recuperando piano piano, l’altro resterà ancora un pò fuori” ha proseguito il tecnico bianconero. “Modulo? Abbiamo provato qualcosa, purtroppo ieri ci è venuto a mancare Alex Sandro e valuteremo chi mettere, domani abbiamo tutto il giorno per poter decidere l’undici iniziale”. Sulla stagione e sulla prima avversaria, Pirlo ha concluso dicendo: “E’ stato un precampionato corto per tutti, sarà una stagione diversa con partite ravvicinate. Voglio vedere calcio. Ho la certezza che alleno una squadra forte, darò a tutti la possibilità di mettersi in mostra. Mi aspetto una partita difficile perchè loro verranno qui con due linee molto strette e cercheremo spazi per attaccarli. Dobbiamo partire bene”.

