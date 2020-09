Europa League: il Milan parte bene, Shamrock Rovers battuto 2-0

17 settembre 2020 a

DUBLINO (IRLANDA) (ITALPRESS) – Al Tallaght Stadium di Dublino riparte la stagione del Milan di Stefano Pioli che vince per 2-0 contro lo Shamrock Rovers nel secondo turno preliminare di Europa League. Decisive le reti di Ibrahimovic, che torna a segnare in una competizione europea con la maglia del Milan dopo otto anni dall’ultima volta nel 2012, e Calhanoglu. Tra una settimana, nel terzo turno preliminare, i rossoneri ospiteranno a San Siro i norvegesi del Bodo-Glimt. A Dublino avvio di personalità del Milan che gestisce palla nella metà campo offensiva riuscendo a limitare gli attacchi avversari ma mancando di precisione negli ultimi 16 metri. Il primo squillo del match è però dei biancoverdi: errore di Bennacer e Burke lancia subito Greene nello spazio, il diagonale potente del numero 9 trova la gran parata dell’estremo difensore rossonero che evita il peggio. Al primo vero affondo passano in vantaggio gli uomini di Pioli. Palla recuperata da Theo Hernandez che serve in verticale Ibrahimovic, lo svedese fraseggia con Calhanoglu che lo libera a tu per tu con Mannus: il portiere irlandese non può nulla sulla conclusione del numero 11 rossonero che proietta la gara in discesa. Nella ripresa il Milan va subito a un passo dal raddoppio con una rovesciata di Calhanoglu che scheggia la traversa. Continua l’assedio dei rossoneri che provano a chiudere il match per non correre rischi, ma Mannus è protagonista di una serie di parate fondamentali e contribuisce a non far aumentare il vantaggio rossonero fino al minuto 67, quando Saelemaekers riceve in area da Kessiè: il belga serve a rimorchio ancora una volta Calhanoglu che stavolta di destro la piazza a fil di palo per il definitivo 2-0. E la stagione rossonera parte nel modo giusto.

