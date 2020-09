Formula 1, Vettel firma per l'Aston Martin “Orgoglioso e felice”

10 settembre 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – Sebastian Vettel guiderà la Racing Point dal 2021. Ad annunciarlo è la scuderia inglese, che dal prossimo anno cambierà nome in Aston Martin. “Il quattro volte campione del mondo – si legge sul sito della Racing Point, che ieri sera aveva ufficializzato il divorzio a fine stagione da Sergio Perez – si unisce al nostro team per iniziare una nuova era. L’arrivo di Vettel dimostra chiaramente l’ambizione della nostra squadra. Sebastian porta una nuova mentalità, è uno dei piloti più affermati e rispettati nel circuito e sa cosa serve per competere ad alti livelli”. Per Otmar Szafnauer, Ceo e Team Principal della Racing Point, “Sebastian è un grande campione e porta una mentalità vincente: nessuno meglio di lui può guidarci nella nuova era”. Entusiasta Vettel: “Sono lieto di condividere finalmente questa entusiasmante notizia sul mio futuro. Sono estremamente orgoglioso di diventare un pilota Aston Martin dal 2021. E’ una nuova avventura per me con una casa automobilistica davvero leggendaria – ha aggiunto il tedesco che a fine stagione lascerà la Ferrari – Sono rimasto impressionato dai risultati che il team ha ottenuto quest’anno e credo che il futuro sia ancora più luminoso. Ho ancora una grande passione per la Formula 1 e il mio unico obiettivo è correre per vincere: farlo con la Aston Martin sarà un enorme privilegio”.

(ITALPRESS).