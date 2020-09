Gasly vince Gp Italia su Sainz, Hamilton 7° e Ferrari ritirate

06 settembre 2020 a

MONZA (ITALPRESS) – Pierre Gasly vince in maniera clamorosa il Gran Premio d’Italia. Prima vittoria in carriera per il pilota francese dell’Alpha Tauri che in un podio del tutto inedito precede la McLaren di Carlos Sainz e la Racing Point di Lance Stroll. Quarta posizione per Lando Norris appena davanti alla Mercedes di Valtteri Bottas, poi la Renault di Daniel Ricciardo e Lewis Hamilton, settimo, penalizzato con uno stop and go per non aver rispettato il divieto di ingresso nella pit-lane durante il regime di Safety Car causato dal problema tecnico alla Haas di Magnussen. In zona punti anche Esteban Ocon, Daniil Kvyat e Sergio Perez mentre si ritirano entrambe le Ferrari: per Sebastian Vettel problema tecnico ai freni mentre per Charles Leclerc arriva un ritiro per incidente. Out per problemi tecnici anche la Red Bull di Max Verstappen.

