Barcellona, Messi non si presenta per il tampone

30 agosto 2020

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Leo Messi, come ampiamente prevedibile non si è presentato nel ritiro del Barcellona per effettuare il tampone. L’argentino era stato convocato per le 10.15 ma non è arrivato. Il giocatore continua quindi il suo braccio di ferro con il club catalano chiedendo di liberarsi a zero facendo valere una clausola che secondo il Barca è scaduta. La scadenza naturale del contratto è prevista per il 2021 e

l’argentino sarebbe obbligato a pagare la clausola rescissoria da 700 milioni di euro.

Si è invece presentato regolarmente Arturo Vidal, nel mirino dell’Inter di Antonio Conte.

(ITALPRESS).