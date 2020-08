30 agosto 2020 a

MASSA CARRARA (ITALPRESS) – E’ morta in ospedale anche la 14enne, sorella della bambina di 3 anni deceduta sul colpo, ricoverata in gravissime condizioni dopo che un albero – in seguito a una tromba d’aria – si è abbattuto sulla tenda nel campeggio dove stava trascorrendo le vacanze con la famiglia. Ferita in maniera non grave un’altra persona. Illesi i genitori.

