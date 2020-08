28 agosto 2020 a

MILANO (ITALPRESS) – L’IRCCS Ospedale San Raffaele rende noto che domani mattina sono previste le dimissioni di Flavio Briatore.

“Le condizioni cliniche generali – spiega il nosocomio milanese – consentono al paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare, come previsto in caso di positività al Coronavirus SARS-Cov-2”.

(ITALPRESS).