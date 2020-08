Sticchi Damiani “Gp Italia a Monza fino al 2025”

27 agosto 2020 a

MILANO (ITALPRESS) – Il Gran Premio d’Italia di Monza rimarrà nel calendario del campionato di Formula 1 fino al 2025. Lo ha detto il presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani, nel corso della presentazione ufficiale del Gp in programma a Monza il prossimo 6 settembre. “Questo è stato un anno particolarissimo, pesantissimo, dove sono saltati tutti gli schemi ed è stato necessario avere una grande fede e una grande passione per esserci. In questa scelta è stata determinante la posizione della Regione che ci è stata accanto e ci ha alleggerito il peso di questo Gran Premio in cui non ci sarà il pubblico” ha detto il numero uno Aci, che aveva al suo fianco il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il presidente del Coni Giovanni Malagò. “Abbiamo ritenuto giusto dare un segnale forte a tutte le persone che hanno rischiato la vita durante la pandemia. Per questo nella tribuna principale ci saranno circa 250 operatori della sanità scelti dalla Regione Lombardia, dalla Protezione Civile e da Aci. Chiediamo scusa alle 33mila persone che avevano già acquistato il biglietto e ai 200mila che sarebbero sicuramente venuti e il prossimo anno ci faremo perdonare” ha concluso Sticchi Damiani. “Il Gran Premio di Monza rappresenta la prova per la nostra ripresa. Un grande evento sportivo è la strada giusta per dimostrare come il popolo italiano voglia ritornare ad una normalità. Ribadisco che dobbiamo acquisire la consapevolezza che con questo virus dobbiamo convivere. Finchè non ci sarà un vaccino dobbiamo avere chiaro quali sono i limiti che non dobbiamo superare. Riusciremo ad andare avanti con grande cautela, ma indispensabile tornare a vivere, anche se in modo diverso” ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

