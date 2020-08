Eseguito a Catania il primo trapianto di utero in Italia

22 agosto 2020 a

CATANIA (ITALPRESS) – Eseguito al Centro Trapianti del Policlinico di Catania, in collaborazione con l’Azienda ospedaliera Cannizzaro, il primo trapianto di utero in Italia.

L’equipe composta dai professori Pierfrancesco e Massimiliano Veroux, Paolo Scollo e Giuseppe Scibilia ha effettuato il delicato intervento su una paziente di 30 anni alla quale è stato trapiantato l’organo. La donna, siciliana, è in buone condizioni di salute. “E’ un motivo di grande orgoglio per la sanità di tutto il nostro Paese – ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci – la testimonianza stessa di un miracolo ‘umanò che restituisce vita grazie al gesto di estrema generosità di una donatrice. Ai medici e a tutti i professionisti impegnati in questa impresa, i complimenti ed il ringraziamento di tutto il governo regionale e del popolo siciliano”.

