Coronavirus, Salvini “Italiani non meritano di vivere nel terrore”

21 agosto 2020 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “Gli italiani sono stati responsabili, non meritano di vivere nel terrore. Le terapie intensive fortunatamente sono quasi deserte, se qualcuno vuole provare a protrarre l’emergenza per guadagnarci soldi o per allontanare il voto troverà nella Lega e in tanti cittadini una fiera opposizione”. Lo ha detto a Radio Radio il leader della Lega Matteo Salvini.

“Mi domando dove sia l’Ordine dei Giornalisti, prima di pubblicare certe notizie si dovrebbe fare almeno una chiamata in ospedale – ha proseguito -. Dov’è il famoso comitato contro le fake news nominato dal Governo? Ne avete notizia? Un conto è una menzogna in politica, un altro è scherzare con la salute, è gravissimo dire che ci sono bambini o giovani in gravi condizioni in ospedale che poi si rivelano inesistenti. Per me è una strategia, altrimenti non si spiega il coro unanime a creare un allarme che grazie agli italiani e al loro comportamento non c’è”.

(ITALPRESS).