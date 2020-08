Dovizioso vince in Austria, pauroso incidente Morbidelli-Zarco

16 agosto 2020 a

SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Vittoria numero 15 in carriera per Andrea Dovizioso che, il giorno dopo l’annuncio del suo addio alla Ducati a fine stagione, si impone nel Gran Premio d’Austria, quarto appuntamento del 2020 per la MotoGp. Sul Red Bull Ring di Spielberg, il 34enne forlivese precede Joan Mir (Suzuki) e Jack Miller (Pramac Racing). Valentino Rossi è quinto dietro a Brad Binder, vincitore a Brno. Il leader del Mondiale Fabio Quartararo chiude all’ottavo posto. Gara condizionata e interrotta dalla bandiera rossa a 20 giri dal termine per un incidente che coinvolge direttamente Johann Zarco e Franco Morbidelli: il francese ostacola la linea del pilota italiano, mettendo fine alla gara di entrambi, usciti coscienti dallo schianto sulla curva 3, dove ha rischiato tanto anche Valentino Rossi, sfiorato dalla Ducati del transalpino. Disastro e caduta per due piloti della KTM, trattasi di Pol Espargarò e Miguel Oliveira, che restano a secco di punti. Niente da fare per le posizioni di vertice per quanto riguarda Maverick Vinales, solamente decimo.

