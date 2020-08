Utilitalia, Patuano nominato vicepresidente

06 agosto 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – La Giunta esecutiva di Utilitalia ha nominato Marco Patuano vicepresidente della Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche, guidata da Michaela Castelli. Patuano è presidente di A2A dallo scorso maggio e affiancherà nella vicepresidenza Filippo Brandolini (HERAmbiente), Francesco Macrì (Estra) ed Alessandro Russo (Cap Holding).

Marco Patuano è presidente di A2A da maggio 2020. E’ inoltre fondatore e Ceo della holding MP Invest, Senior Advisor di Nomura e consigliere di amministrazione per Telit, AC Milan e Digital Value. Laureato presso l’Università Bocconi di Milano, è stato CEO di Telecom Italia dal 2011 al 2016, membro del Consiglio della GSMA e ha partecipato attivamente alla nascita di TIM.

Ha inoltre ricoperto per diversi anni incarichi di rilievo all’estero come Ceo di TIM Brazil, General Manager per l’America Latina e Ceo di Telecom Argentina. Nel gennaio 2017 è stato nominato Ceo di Edizione. E’ stato inoltre consigliere della Fondazione Telecom Italia, la Fondazione Bocconi e l’Istituto Europeo di Oncologia, oltre ad aver collaborato con diverse Università in Italia e negli Stati Uniti.

