Pole di Hamilton a Silverstone su Bottas e Verstappen

SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Pole position per Lewis Hamilton al termine delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, la 91a in carriera. Sul circuito di Silverstone il pilota britannico della Mercedes fa registrare il giro più veloce nel Q3 del quarto appuntamento stagionale di Formula 1 grazie a un crono di 1’24″303 con cui tiene dietro il compagno di team Valtteri Bottas che partirà in prima fila al suo fianco, mentre Max Verstappen (Red Bull) scatterà dalla seconda fila insieme a Charles Leclerc che ottiene il quarto crono. Deludente decimo tempo per l’altra Ferrari di Sebastian Vettel: lo precedono Lando Norris e Lance Stroll in terza fila, quindi Carlos Sainz e le due Renault di Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon completano la top-10.

