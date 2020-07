30 luglio 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – “I dati internazionali del covid sono ancora preoccupanti. Gli ultimi segnali da Francia, Spagna e Germania ci dicono ancora una volta che la battaglia non è vinta, neanche in Europa. Per questo dobbiamo insistere con la forza della prudenza”. Lo scrive su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza.

