Lavoro, Landini “prorogare cassa integrazione e stop ai licenziamenti”

29 luglio 2020

ROMA (ITALPRESS) – “Chiediamo che il blocco dei licenziamenti venga prorogato fino alla fine dell’anno e chiediamo che vengano prorogate di altre 18 settimane la Cig per Covid. E contemporaneamente chiediamo anche già adesso si discuta di fare gli investimenti necessari a far ripartire il paese e chiediamo che già ora si avvii la discussione per la riforma degli ammortizzatori sociali. Un’altra strada per noi non è assolutamente noi nè accettabile nè percorribile”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, presente alla manifestazione unitaria dei sindacati confederali, la “Notte per il lavoro”, in corso a Roma.

(ITALPRESS).