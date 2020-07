Pari in extremis per Parma e Fiorentina, Samp vince a Udine

12 luglio 2020 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – Vittoria esterna dell’Udinese in casa della Samp, pari in extremis del Parma con il Bologna e della Fiorentina con il Verona. Pari, ma senza gol, tra Cagliari e Lecce. Un gol nel primo tempo di Faraoni stava per condannare la Fiorentina alla sconfitta casalinga premiando il Verona che avrebbe potuto coltivare sogni d’Europa. Ma al 96′ Cutrone ha permesso ai viola di conquistare un punto preziosissimo in chiave salvezza. Il Bologna spreca una grande occasione nel derby in casa del Parma. La squadra di Mihajlovic, in tribuna perchè squalificato, comanda la gara e segna due gol nel primo tempo grazie a Danilo e Soriano. Nei minuti di recupero, però, la formazione di D’Aversa la riacciuffa segnando con Kurtic e Inglese evitando così la quinta sconfitta consecutiva.

La Sampdoria espugna il campo dell’Udinese e raggiunge a quota 35 proprio i bianconeri. I friulani passano in vantaggio con Lasagna, alla sesta rete dopo il lockdown, ma non basta. Torna al gol Quagliarella, al rientro dopo 126 giorni di assenza per un infortunio, e conquista il pari, poi nel finale di gara prima Bonazzoli e poi Gabbiadini segnano le reti della vittoria e fanno felice Ranieri che causa squalifica ha osservato la sua squadra dalla tribuna. Finisce senza reti la sfida tra Cagliari e Lecce, nel giorno della 100a partita in A per Walter Zenga. I sardi puntellano la loro classifica, mentre i salentini conquistano un punto preziosissimo nella rincorsa alla salvezza, anche se rimangono attualmente al terzultimo posto.

(ITALPRESS).